Die "Waldmäuse" haben die Umweltwoche im Kreis Günzburg eröffnet

Plus Zwei Wochen soll im Landkreis Günzburg die Umwelt im Fokus stehen. Ihren Wert und den richtigen Umgang mit ihr kennen schon die Konzenberger Kindergartenkinder.

"Viele kleine Leute können das Gesicht der Welt verändern", singen die Kinder vom Kindergarten Waldmäuse in Konzenberg und eröffnen damit die 39. Umweltwoche im Landkreis Günzburg, die unter dem Motto "Prima Klima" steht. Trotz der kühlen Temperaturen haben sich alle Kinder, die Vertreter des Landratsamtes Günzburg, die Haldenwanger Bürgermeisterin Doris Egger und Landrat Hans Reichhart im weitläufigen Garten des Kindergartens versammelt. Besonders eindrucksvoll lässt dabei die Waldkulisse die Botschaft wirken: Die Umwelt ist wertvoll und muss geschützt werden.

Inmitten der Kinder steht Landrat Reichhart, dem an seinem natürlichen Umgang mit ihnen abzulesen ist, dass es sich bei der Umweltwoche für ihn um eine Herzensangelegenheit handelt. So erklärt er: "Das Klima spielt eine entscheidende Rolle für unsere Lebensgrundlage, da es das Wetter, die Umwelt und die Verfügbarkeit von Ressourcen beeinflusst." Dieses Bewusstsein gelte es immer wieder den Bürgerinnen und Bürgern und besonders Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Dass sie bereits viel darüber wissen, beweisen die "Waldmäuse" vor dem großen Publikum.