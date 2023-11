Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

Mehr Realschüler, etwas weniger Gymnasiasten im Landkreis Günzburg

Der Landkreis investiert seit Jahren kontinuierlich in seine Bildungseinrichtungen. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist in diesem Jahr leicht gesunken.

Die Zahl der Gymnasiasten und Realschüler ist im Landkreis Günzburg leicht zurückgegangen. An den Realschulen werden aktuell 2751 (Vorjahr 2740) und an den Gymnasien 3549 (Vorjahr 3593) Schülerinnen und Schüler unterrichtet. An der Beruflichen Oberschule Krumbach zeigt die Statistik eine Zunahme von 15 Schülerinnen und Schülern, an der Joseph-Bernhart-Fachakademie für Sozialpädagogik in Krumbach ist ein Anstieg um acht Studierende festzustellen.

Die neuesten Zahlen legte Landrat Hans Reichhart ( CSU) bei der jüngsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses des Kreises vor. Den größten Zuwachs verzeichnete demnach die Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg. Dort erhöhte sich die Zahl der Gesamtschüler von 266 im Vorjahr auf jetzt 317. Auch die Zahl der Klassen wurde von 12 auf 14 aufgestockt. Spitzenreiter bei den Realschulen ist mit insgesamt 636 Schülerinnen und Schülern die Christoph-von-Schmid-Realschule in Thannhausen, bei den Gymnasien liegt das Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach mit 839 vorn.

