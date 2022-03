Landkreis Günzburg

06:30 Uhr

Chefin des Gaststättenverbands im Kreis Günzburg hört auf

Plus Obwohl ihr das Ehrenamt Spaß gemacht hat: Für Ingrid Osterlehner aus Röfingen müssen nach der Corona-Pandemie "Jüngere ran".

Von Till Hofmann

Ingrid Osterlehner steht am Samstagvormittag an einem ihr seit Jahrzehnten vertrauten Ort – der Küche des Gasthauses Zur Sonne in Röfingen. Sie hat Soßen angesetzt für das, was sie am liebsten zubereitet: Braten. Nicht vergessen hat sie die ältere Frau, die zweimal im Jahr auf der A8 unterwegs war Richtung Köln, wo sie herstammte. Kurz vor der Ausfahrt Jettingen-Scheppach setzte sie auf der Hin- wie der Rückreise stets den Blinker. Das Ziel war die Röfinger Sonne – genauer gesagt: der Sauerbraten, der im Gasthaus serviert wird. Und wenn nach einer Übernachtung der nächste Sauerbraten bereits wieder zubereitet war, erbat die Dame eine Portion mit nach Hause. Manchmal bekam sie ein Stück Sauerbraten sogar geschenkt. Die Revanche folgte bei einem späteren Besuch in Form eines Kaffeeservices, das die Wirtin und inzwischen Seniorchefin Ingrid Osterlehner erhielt. Sie wertet dieses Geschenk auch als Zeichen der Anerkennung für ihre Leidenschaft, das Kochen.

