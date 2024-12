Leseraufruf: Wer hat die schönste Krippe im Landkreis Günzburg?

Egal, ob aufwendig geschnitzt oder modelliert, ob gefasst oder mit Stoff bekleidet, ob aus Wachs oder Holz: Krippen faszinieren mit ihrer Vielfalt, Kreativität und Detailreichtum jedes Jahr aufs Neue. Jede Krippe ist anders - je nach Geschmack des Kripples-Bauers und natürlich auch dem Platz, der für die Weihnachtsszene zur Verfügung steht. Die Redaktionen der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten sind neugierig: Wie sehen die Krippen unserer Leserinnen und Leser aus? Deswegen rufen wir dieses Jahr dazu auf: Schicken Sie uns Bilder Ihrer Krippe.

Der Heilige Franz von Assisi soll der Erste gewesen sein: Im Jahr 1223 stellte er im italienischen Greccio mit Menschen und lebenden Tieren die Weihnachtsgeschichte nach, es war das erste Krippenspiel der Geschichte. Die Tradition, Figuren von Maria und Josef, dem Jesuskind, Ochs und Esel, Schafen und Engeln zu Weihnachten aufzustellen, ist allerdings einige Jahrhunderte jünger. Nördlich der Alpen stand wohl 1562 die erste Krippe in der Jesuitenkirche in Prag, 1607 ist die erste Krippe aus München überliefert. Heute ist für viele Familien die Krippe ein zentraler Bestandteil des Weihnachtsfestes - und besonders der Landkreis Günzburg hat sich einen Namen als Schwäbisches Krippenparadies gemacht. Alljährlich von Mitte November bis Mariä Lichtmess am 2. Februar sind in der Region Krippen öffentlich zu sehen, dieses Jahr bieten 18 Ausstellungen und Krippenwege, knapp 60 Kirchen, Kapellen und öffentliche Einrichtungen sowie 20 Privathäuser Einblicke für interessierte Besucher.

Damit die Krippen sich zum Weihnachtsfest in ihrer vollen Pracht präsentieren, wird in vielen Häusern eifrig gebastelt, dekoriert und aufgestellt. Vielleicht auch bei Ihnen zu Hause? Wir wollen die privaten Krippen-Schmuckstücke unserer Leserinnen und Leser dieses Jahr in einer Bildergalerie zeigen. Und alle Krippenfreundinnen und Krippenfreunde dürfen dann bei uns online darüber abstimmen, welche Krippe im Landkreis Günzburg die schönste ist. Wenn Sie uns Ihre Krippe zeigen möchten, schicken Sie uns einfach ein Foto per Mail mit dem Stichwort „Krippenparadies“ an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de - und gerne dürfen Sie uns auch dazu schreiben, was Ihre Krippe so besonders macht. Einsendeschluss ist Freitag, 3. Januar. Danach startet unser großes Krippenvoting, bei dem sie abstimmen können. Wir freuen uns auf viele schöne Krippenbilder!