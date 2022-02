Landkreis Günzburg

vor 51 Min.

Mobiler Luftfilter oder stationäre Anlage? Das sagen zwei Experten

Plus Gibt es jetzt genügend Luftfilter oder nicht? Und welche sind tatsächlich effektiv? Nachgefragt bei Alko in Jettingen-Scheppach und Acotec Walther in Günzburg.

Von Sophia Huber

Auf unsere Berichterstattung über die fehlenden Luftfilteranlagen in den Schulen der Trägerschaft des Landkreises haben sich gleich zwei Firmen aus der Region bei uns gemeldet, die Luftfilter und Lüftungsgeräte herstellen. Ihre Meinungen zur Beschaffung und Qualität der Luftfilteranlagen unterscheiden sich. Wir haben nachgefragt.

