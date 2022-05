Museumstag: Museen im Kreis Günzburg mit Freude entdecken

Der Museumstag am 15. Mai lockt die Menschen mit besonderen Aktionen an die Orte der Erinnerung im Landkreis Günzburg. Das ist geboten.

Unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ beteiligen sich am Sonntag, 15. Mai, auch die Museen im Landkreis Günzburg in vielfältiger Weise am internationalen Museumstag. Das gibt es unter anderem zu sehen:

Museum Burgau Im Museum der Stadt Burgau ist die Ausstellung „Das war dann mal weg … Verschwundene Alltagsgegenstände, die man kennt – oder nicht?“ zu besichtigen. Die Ausstellung widmet sich diesen abhandengekommenen Gegenständen, die früher selbstverständlicher Teil des Alltags der Menschen waren. Warum verschwinden Gegenstände? Welche Geräusche und Begriffe gehen mit ihnen verloren? Was beschleunigt dieses Aussterben und was passiert, wenn einst verschwundene Objekte wiederkommen? Am Museumstag ist Ausstellungseröffnung und bereits ab 12 Uhr geöffnet. Im Schlosshof werden einige zusätzliche Exponate auf zwei bis vier Rädern gezeigt.

Besenwelten Günzburg Im Museum Besenwelten in Günzburg können Gäste von 14 bis 17 Uhr eine Besenreise um die Welt machen. Zu vielen Besen gibt es auch eine spannende Geschichte.

Synagoge Ichenhausen Die ehemalige Synagoge in Ichenhausen ist von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Es wird die sogenannte Ton-Bild-Schau gezeigt und die Mikwe (rituelles Tauchbad) kann besichtigt werden.

Das Schaubrauen wurde coronabedingt auf den Museumstag verlegt

Blaue Ente Leipheim Der fünfte Sud des neuen Brauteams wird am 15. Mai gebraut und das unter den Augen der Leipheimer Bürgerinnen und Bürger. Denn das Schaubrauen, das normalerweise im März im Heimat- und Bau­ernkriegsmuseum Blaue Ente stattfindet, wurde coronabedingt auf den Internationalen Museumstag verlegt. Von 9 bis 17 Uhr wird bei freiem Eintritt gezeigt, was das Entenbier so besonders macht: Die Verwendung von hellem und dunklem Malz und hochwertigem Hopfen, die Erhitzung der Sudpfanne mit einem Holzfeuer, die Verwendung frischer Hefe, die erst nach dem Umfüllen in den Gärbottich zugegeben wird und natürlich die reine handwerkliche Kunst ohne Einsatz von Maschinen. Verkosten kann man in der Blauen Ente an diesem Tag die Sude aus den letzten Monaten. Für interessierte Museumsbe­sucher gibt es die Möglichkeit, mit Mitgliedern des Historischen Arbeitskreises spontan Führungen durch die Dauerausstellung des Museums zu machen.

Die Arbeitswelt eines Schmieds in Naichen erleben

Hammerschmiede Naichen In der Hammerschmiede Naichen bieten die noch original eingerichtete Werkstatt und die Wohnung des letzten Schmieds Serafin Stocker Einblicke in die Lebens- und Arbeitswelt eines Handwerkers im letzten Jahrhundert. Ein Teil der Dauerausstellung beschäftigt sich mit der Nutzung der Wasserkraft der Kammel früher und heute. Dazu gibt es einen spannenden Rätselspaß für die ganze Familie unter dem Motto „Dem Wassertropfen auf der Spur". Für kleine Museumsbesucher wird ein kreatives Angelspiel im Garten angeboten. Das alte Handwerk der Schmiedekunst lässt sich hautnah miterleben, wenn sich der Schmied bei seiner Arbeit über die Schulter sehen lässt, während er das Eisen am offenen Feuer zum Glühen und unter geschickten Hammerschlägen in Form bringt.

Um 14 Uhr findet ein geführter Rundgang in der Dauerausstellung, Schmiede und Schmiedewohnung statt. Um 15 Uhr wird eine Führung für Erwachsene durch die neue Sonderausstellung „Krummes Wasser – Leben in und an der Kammel“ im Stockerhof angeboten. Hier werden spannende Exponate präsentiert, die die Kammel als Taktgeber für Handwerk und Industrie, als Lebensraum für Fische, Vögel und Säugetiere, als Familien- und Freizeitregion für Einheimische und Weitgereiste, aber auch als Schauplatz von Geschichte zeigen. Von 13 Uhr bis 17 Uhr wird außerdem ein buntes Mitmachprogramm für Familien geboten.

Lebendiges Schneiderhandwerk in Stoffenried

Kreisheimatstube Stoffenried Die Kreisheimatstube Stoffenried lässt zwischen 10 Uhr und 17 Uhr das Alltagsleben an der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert wieder lebendig werden. Verschiedene Darsteller geben Einblicke in die Lebenswelten der Menschen vor 120 Jahren. Eine Schneiderin zeigt anschaulich, wie damals Kleidung entstand. In der Küche wird gekocht und im Stall werden die Pferde versorgt. Die Besucherinnen und Besucher haben zudem die Möglichkeit, dem Korbflechter oder den Spinnerinnen bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Für weitere Unterhaltung sorgen der Burgauer Mundartdichter Peter Mader und auch die Historische Tanzgruppe Durandarte.

Klostermuseum Ursberg Das Klostermuseum Ursberg öffnet seine Pforten von 10 Uhr bis 17 Uhr. Zu jeder vollen Stunde wird den interessierten Besucherinnen und Besuchern eine kostenfreie Führung durch Museum und Bibliothek geboten. Der Biergarten des Klosterbrauhauses direkt gegenüber lädt zum Verweilen ein.

Die Oldtimerfreunde in Kemnat starten wieder

Museum im Dorf in Kemnat Nach über zwei Jahren öffnen die Oldtimerfreunde Kemnat ihr Museum im Dorf in der Bürgermeister-Faulbacher-Straße 9 in Kemnat. Am 15. Mai ist zwischen 13 und 17 Uhr die Möglichkeit für einen Besuch gegeben. Künftig wird dann in diesem Zeitraum an jedem zweiten Sonntag im Monat offen sein. Gruppen können auch an einem anderen Tag kommen, dann ist eine Voranmeldung (Neuburger, Telefon 08285/303) erforderlich.

Bayerisches Schulmuseum Ichenhausen Unter drei verschiedenen Programmen können die Besucherinnen und Besucher an diesem Sonntag in Ichenhausen auswählen. "Mit dem Haus'l unterwegs" soll einen "heiteren Blick auf bisher unbeachtete Ecken des Museums" ermöglichen (14.15 Uhr, 16.30 Uhr). Davor (13.30 Uhr) und dazwischen (15 Uhr) findet ein "historischer Unterricht mit dem strengen Fräulein Lehrerin" statt. Eine Familien-Führung durch die derzeitige Sonderausstellung "Die großen 4: Bär, Wolf, Luchs und Mensch" startet um 15.45 Uhr. Für die jungen Gäste steht außerdem von 13.30 Uhr bis 17 Uhr ein Basteltisch bereit. Nähere Information gibt es telefonisch unter der Nummer 08223/6189. (AZ).