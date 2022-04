Ausflugstipp: Zu den "Schatzkammern" im Landkreis Günzburg

Es gibt vieles neu oder wieder zu entdecken im Landkreis Günzburg. Das sind die Tipps für den Osterausflug 2022. Im Mittelpunkt steht dabei die Natur.

Die Wetteraussichten für Ostern sind ja so schlecht nicht. Warum also nicht raus in die Schatzkammer der Heimat – unsere Natur. Eintritt wird dafür nicht erhoben. Das Regionalmarketing, zu dessen Aufgaben auch die Förderung des Tourismus im Landkreis gehört, haben wir gebeten, uns Ausflugsziele gewissermaßen vor der Haustür zu benennen. Vielleicht ist ja unter den insgesamt sechs Ausflugstipps an Ostern etwas dabei für Sie! Und wer günstig wohnt, der kann die Bemerkung "vor der Haustür" wörtlich nehmen und direkt starten zu Fuß oder auf dem Fahrrad. Und das Auto macht mal Pause. Das sind die Tipps an Ostern 2022 – von der Kinderstube der Donau bis hin zu einem kurzen Naturerlebnisweg in Autenried:





Rundweg Donauhänge bei Offingen

Auf rund 60 Kilometern bietet der Donauwald-Wanderweg als flachster Premiumwanderweg Deutschlands einmalige Naturerlebnisse auf fünf Etappen. Tauchen Sie ein, atmen Sie den grünen Duft des Auwaldes, schöpfen Sie neue Kraft und erleben Sie die Stille und zugleich die Energie dieses besonderen Naturraums. Wenn Sie den Donauwald auf einer Rundwanderung erkunden möchten, empfehlen wir die südlich der Donau verlaufenden Donauhänge. Und schon wird aus einer Etappe eine Rundtour mit 18,5 Kilometern.

Nein, das ist keine schwindelige Brücke in der Nähe des Amazonas, obwohl das alles ein wenig exotisch wirkt – wäre da nicht das unverkennbare Zeichen für einen Wanderweg. Also keine Bange: Die Zivilisation ist gleich wieder um die Ecke. Aber hier geht es erst einmal in den heimischen Urwald. Foto: Regionalmarketing Günzburg

Wir starten am Bahnhof Günzburg. Der erste Teil der Tour folgt weitestgehend dem Premiumweg Donauwald am nördlichen Donau-Ufer (Etappe Günzburg–Offingen). Nach der Einkehr an der Offinger Donaubrücke ist die Hälfte der Strecke geschafft. Weiter geht es über die Donaubrücke. Direkt nach der Unterquerung der Bahnstrecke geht’s zu den 100 Stufen, auf Schwäbisch "Stäpfala". Die Hangwälder der südlichen Uferseite, die dem Weg seinen Namen geben, sind erreicht.

Hinter Offingen gehen wir einige Kilometer auf der alten Römerstraße. Der Weg an der Donau war nicht nur zur Sicherung der Reichsgrenze wichtig, sondern auch als Transitstrecke. Ein weiterer Höhepunkt der Rundtour ist Schloss Reisensburg, Teil der Ulmer Universität. Wunderschön ist es, nach dem Abstieg vom Schloss auf den Donauhängen durch eine alte Allee zu wandern. Schon bald haben wir wieder Günzburg erreicht. Weitere Infos gibt es hier.

Donautäler, Episode „Kinderstube“

Obwohl die Donau in Günzburg längst einen majestätischen Auftritt hinlegt und würdevoll in der Landschaft ihren Platz einnimmt, hat sie sich noch ein Stück Verspieltheit bewahrt – sozusagen hinübergerettet aus ihrem Oberlauf, wo sie noch klein und jung und kindlich sein darf. Hier in ihrer Kinderstube schlägt sie immer noch ein um den anderen Bogen und erlaubt sich manchmal ein kleines Versteckspiel.

Die verspielte junge Donau lässt sich gut auf der "Donautäler-Kinderstubentour" entdecken. Foto: Fouad Vollmer

Der Radfahrer, der an ihren Ufern unterwegs ist, sieht dann nur noch, wie sie abtaucht hinter der nächsten Kurve. Und sie ist erst wieder zu sehen, wenn man ein paar Mal ordentlich in die Pedale getreten hat. Wer hier mit dem Rad unterwegs ist, merkt, wie die unbeschwerte Haltung, die Leichtigkeit, die Lockerheit der Donau auf das Umland bis nach Ichenhausen, Waldstetten oder Autenried abgefärbt haben. Die Region ist ein riesengroßer (Natur-)Spielpark mit Weihern, Seen und Naturfreibädern, einmaligen Aussichtspunkten, tollen Spielplätzen und dem Freizeitpark Legoland Deutschland. Weitere Infos gibt es hier.

Storchenspaziergang Burgau

Die Stadt Burgau ist bei den Störchen besonders beliebt. Sie beherbergt zurzeit etwa elf Paare, die hier ihren Nachwuchs großziehen. Diese besonderen Gäste erfreuen von Frühling bis Sommer Einheimische sowie Touristen. Einigen der Störche gefällt es auch im Winter in Burgau.

Ein Lieblingsplatz für die Störche der Region ist die Stadt Burgau. Dort gibt es sogar einen Storchenspaziergang. – also für die Menschen. Foto: Friedrich Steinle

Auf dem 3,7 km langen Storchen-Rundweg können Sie zahlreiche Störche entdecken und gleichzeitig Burgau kennenlernen. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Storchenfamilien zu beobachten und lauschen Sie dem Storchengeklapper. Der Weißstorch brütet in Burgau auf Haus- und Kirchendächern, Türmen, ja sogar auf Kränen. Auf den umliegenden Wiesen und Feldern kann man die Störche in großen Gruppen erblicken, wenn sie sich auf Futtersuche begeben. Weitere Infos gibt es hier.

Fahrradrundtour „Burgen, Radler & Bier“

Die 57 Kilometer lange Rundtour mit Startpunkt Leipheim führt vorbei an vielen Brauereien und Burgen. Eine Strecke, an der man vieles erkunden kann und die zur diesjährigen Osterzeit kaum besser passen könnte, denn am 23. April ist der „Tag des Bieres“.

"Burgen, Radler und Bier" vereint dieser Ausflug auf dem Fahrrad. Allerdings sollte man bei der Vorbereitung darauf achten, was geöffnet hat und ob der Zugang grundsätzlich möglich ist. Und zu viel Bier sollte es dann auch nicht sein, wenn man noch eine Wegstrecke vor sich hat. Foto: Rico Grund

Endlich ist es Frühling und viele Biergärten sind wieder geöffnet. Das muss man ausnutzen. Auf der Radtour liegen Brauereien, Gasthöfe, Kirchen, bemerkenswerte Burgen und Schlösser wie das Schloss in Leipheim, das Schloss Autenried mit Ikonenmuseum oder das Schloss Ichenhausen mit dem bayerischen Schulmuseum, die bestaunt werden möchten. Einschränkend muss gesagt werden: Nicht alles ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Und über die Öffnungszeiten besuchbarer Gebäude und Einrichtungen sollte man sich vorher informieren. Neben alledem gibt es eine Vielzahl an Spielplätzen, damit auch die Kleinen auf ihre Kosten kommen. Ein Abstecher lohnt sich in jedem Fall zum neuen Naturerlebnisweg im Schlosspark Autenried. Weitere Infos gibt es hier.

Naturerlebnisweg Schlosspark Autenried

Der Naturerlebnispfad ist ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Autenrieder Vereinigungen und lädt auf einer kurzen Strecke von 1,2 Kilometern zum Wandern ein. Entlang wunderschöner breiter kinderwagentauglicher Wege wurden spannende Stationen errichtet: Klangvoller Höhepunkt der Stationen ist ein überdimensionales Xylofon, das man dort im Wald bespielen darf.

13 der vielen alten Baumarten wurden mit Klapptafeln gekennzeichnet. Man kann sich die Zweige und Früchte auf der ersten Tafel anschauen und dann raten, um welchen Baum es sich handelt. Klappt man die Tafel hoch, so erscheint dann auf der zweiten Tafel der Name des Baumes.

Der Hochsitz mit Blick auf die Insel wurde von der Jagdgenossenschaft und den Waldrechtlern gesponsert. Auf der Insel sind zudem drei Tierschablonen versteckt, die man mit dem Fernrohr suchen kann.

Das ist doch mal eine schöne Aussicht – zu finden entlang des Naturerlebniswegs im Schlosspark Autenried. Foto: Regionalmarketing Günzburg

Der Veteranen-, Soldaten- und Kameradschaftsverein hat eine Friedenskapelle erbaut. Im Innenraum der Kapelle ist ein kunstvoll geschnitzter heiliger Sebastian zu sehen. Die Musikkapelle der Eintracht hat ein Xylofon erstellt, auf dem mit einem Klöppel Lieder gespielt werden können. Der Musikpavillon dient für öffentliche Musikproben, Serenaden und beim Schlossparkfest als herrlicher Festplatz, sowohl der Musikkapelle als auch den Jagdhornbläsern. Die Fischerfreunde haben auf einer Schautafel die im Schlossweiher vorkommenden Fischarten beschrieben. Der Katholische Frauenbund Autenried hat einen Meditationsplatz aufgebaut. Unter dem Motto: "Nimm Platz – Komm zur Ruhe" lädt er zum Verweilen und Entspannen ein. Totholzbäume, Steinhaufen und auch Reisighaufen fördern die Vielfalt für Kleinlebewesen im Park, Kinder können vieles entdecken. Vogel-Nistkästen für verschiedene Vogelarten sind im ganzen Schlosspark aufgehängt und beschrieben. Ein Wasserspielplatz für Kinder wurde von der Freiwilligen Feuerwehr hergestellt. Hier können Kinder an heißen Tagen mit Kübelspritzen von einer Brücke aus sich austoben. Eine Brotzeitecke errichtet vom Mittwochstammtisch, lädt zu einer gemütlichen Pause ein.

Das Projekt wird von der Stadt Ichenhausen und der Schlossbrauerei Autenried unterstützt. Beide Seiten haben die ganzen Kosten für das Material übernommen. Weitere Infos gibt es hier.

Landmarke Donaumoos

Ein Museum im Freien – so könnte man die Landmarke Donaumoos bei Günzburg-Riedhausen im Schwäbischen Donautal bezeichnen. Mit 32 Meter Höhe ist das Vollmer-Kieswerk die höchste Erhebung im Schwäbischen Donaumoos. Am Kieswerk wurde eine Ausstellung aufgebaut, die kostenfrei besucht werden kann.

Der Besuch dieser Outdoor-Ausstellung lässt sich zu jeder Jahreszeit wunderbar mit einem schönen Spaziergang, einer kleinen Wanderung oder einer kleinen oder größeren Radtour verbinden. Mit dem Auto erreicht man den Parkplatz direkt bei der Landmarke von Günzburg aus Richtung Norden nach Niederstotzingen. Per Rad kommt man über die „Radroute 4 Donaumoos“ gut zur Landmarke Donaumoos. Zu Fuß bieten sich schöne Spaziergänge im Donaumoos rund um die dortigen Seen an.

Die Landmarke im Donaumoos ist ein Hingucker. Damit Besucherinnen und Besucher mit diesem Industriedenkmal nicht allein gelassen werden, erfahren sie vor Ort eine Menge über diesen Naturraum und dessen Nutzung. Foto: Regionalmarketing Günzburg

Eine Landmarke ist mehr als nur eine topografische Orientierung. Sie spricht über die Geschichte und sie bietet Informationen zur bisherigen und künftigen Entwicklung im Schwäbischen Donaumoos. Am 26. Juli 2021 wurde die Ausstellung an der Landmarke Donaumoos präsentiert. Dort können sich Besucher nun über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Anlage informieren und Wissenswertes zur Kiesgewinnung und deren Auswirkung auf die Landschaft erfahren.

An der Informations- und Begegnungsstätte wird an ungewöhnlichem Ort die Geschichte des Schwäbischen Donaumooses erzählt, eine wechselvolle Entwicklung im Spannungsfeld zwischen Hochwasser, Torfabbau, Schafbeweidung, Trockenheit, Kiesabbau, Siedlungsentwicklung, landwirtschaftlicher Nutzung, Wiesenbrüter-Gebiet, Naturschutz, Natura 2000, Erholungsnutzung und Wiedervernässung bis hin zu Klimaschutz.

Eine komplexe Thematik, aber ein Themenbereich, über den es sich zu erzählen und nachdenken lohnt. Und für dessen guter Zukunft es sich einzusetzen lohnt.

Weitere Informationen zu den Arbeiten zur Erhaltung unseres schönen Schwäbischen Donaumooses und auch zu Wanderwegen finden Sie unter www.arge-donaumoos.de, unter www.familien-und-kinderregion.de und unter blog.bayerisch-schwaben.de. (AZ)