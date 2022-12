Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Silvester 2022: Das Comeback des Feuerwerks im Kreis Günzburg?

Mit einem 17 Minuten langen Feuerwerk begeisterte Pyrotechniker Kevin Sonnleitner zum Jahreswechsel 2021/2022 in Münsterhausen. Auch in dieser Silvesternacht ist es geplant.

Plus Erst Ausgangssperre, dann Feuerwerksverbot: 2020 und 2021 wurde an Silvester kaum geböllert. Wollen die Menschen im Kreis Günzburg dieses Jahr überhaupt Feuerwerk zünden?

Von Sophia Huber

Viele Branchen haben in den Jahren, die von der Pandemie geprägt waren, Verluste gemacht. Hotel- und Gastgewerbe, Tourismusbetriebe oder der Einzelhandel. Ein Bereich hatte aber als einziger einen Umsatzrückgang an die 100 Prozent. Der Feuerwerksverkauf. 2020 und 2021 wurde bundesweit ein Verkaufs- und Versammlungsverbot für Silvester verhängt, um die Krankenhäuser in der Corona-Pandemie vor Überlastung zu schützen. Auch Veranstaltungen, wie Geburtstage oder Hochzeiten, fanden kaum statt – erst recht nicht im großen Stil mit Feuerwerk. Kommt mit dem Jahreswechsel 2022/2023 die große Rückkehr des Feuerwerks? Experten sind sich uneinig.

