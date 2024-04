Tourismus in der Region

18:00 Uhr

Wer ist der typische Radler auf dem Donauradweg?

Plus Entlang des Donauradwegs wurde eineinhalb Jahre lang eine Analyse der Radfahrer durchgeführt. Jetzt ist klarer, wer dort warum und wie lange unterwegs ist.

Von Heike Schreiber

90 – 60 – 90. Diese drei Zahlen kennen wohl die meisten. Sabine Malecha, Geschäftsführerin Deutsche Donau Tourismus, griff die Idealmaße eines weiblichen Modells bewusst im Zusammenhang mit einer Radverkehrsanalyse am Donauradweg auf. Und stellte eine andere Zahlenreihe gegenüber: 54 – 63 – 113. Sie stellten kein „Supermaß“ dar, seien aber doch sehr ordentlich. Was sie mit dem Donauradweg zu tun haben? Sehr viel. Bisher war zwar bekannt, dass der 600 Kilometer lange Weg, der auch durch die Landkreise Günzburg, Dillingen und Neu-Ulm führt, mit vier Sternen ausgezeichnet ist und seit Jahren unter den Top 10 der beliebtesten Radfernwege in Deutschland rangiert. Warum aber Radfahrende ausgerechnet diesen Weg so schätzen, wer und vor allem wie viele dort eigentlich mit dem Zweirad unterwegs ist, lag im Dunkeln. Jetzt gibt es dazu endlich valide Zahlen.

Der Donauradweg gelte als der „Klassiker“ oder „Mutter aller Radwege“, nannte es Sabine Malecha. Seit 1991 gibt es den Weg, er sei „gefühlt schon immer da“. Vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) wurde der Radweg klassifiziert und mit vier Sternen ausgezeichnet. Unter Radelnden liegt er auf der Beliebtheitsskala auf Platz vier. Für Deutsche Donau Tourismus schön und gut, aber nicht ganz zufriedenstellend. „Wir wollten nicht länger nur Vermutungen aufstellen, sondern Fakten erheben, damit wir Kennzahlen haben, um auch die Bedeutung des Radtourismus als Wirtschaftsfaktor für die Donaukommunen zu ermitteln“, betonte Bernhard Gmehling, Vorstandsvorsitzender Deutsche Donau Tourismus. Der Verein stellte einen Förderantrag für eine Radverkehrsanalyse am Donauradweg/D6-Route für die Jahre 2022 und 2023 und bekam ihn vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr genehmigt. Finanziert wurde das Ganze zu 75 Prozent aus Bundesmitteln, den Rest übernahm Deutsche Donau Tourismus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen