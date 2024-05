Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Wirtschaftliche Stimmung im Kreis Günzburg trübt sich ein

Oliver Stipar (von links), Petra Fischer-Steber und Hermann Hutter beim Konjunkturgespräch der IHK-Regionalversammlung bei der Firma Georg Fischer Verkaufs- und Sonderfahrzeuge in Günzburg.

Plus Die Konjunktur im Landkreis Günzburg ist auf einem niedrigen Niveau. Die IHK hofft auf positive Signale der Europawahl.

Von Ralf Gengnagel

Dunkle Wolken über dem Markt: So lässt sich das Bild für das Konjunkturklima im Landkreis Günzburg auf einer Großwetterlage abbilden. Der Konjunkturindex verharrt auf einem niedrigen Niveau, zeigt die Konjunkturumfrage der IHK Schwaben. Ein Viertel der Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Landkreis Günzburg gibt eine schlechte Geschäftslage an. Nur 17 Prozent erwarten eine Verbesserung. Einige Branchen sind von der schwachen Wirtschaftslage besonders betroffen. Regionalvorsitzender Hermann Hutter geht darauf ein, warum die wirtschaftliche Lage so pessimistisch ist, welche Risiken noch ungelöst sind und warum die Europawahl ein Lichtblick sein kann.

Der IHK-Konjunkturindex, ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit einer Region, ist im Vergleich zum Winter für den Landkreis Günzburg um drei Punkte auf 92 Punkte gefallen und liegt weiter unterhalb der Wachstumsschwelle von 100 Punkten. Nur 24 Prozent der befragten Unternehmen berichten von einer guten Geschäftslage, während 26 Prozent davon sprechen, dass die Situation schlecht ist – ein Anstieg um sechs Prozentpunkte im Vergleich zum Winter, so Hutter. Auch die Geschäftsprognosen versprechen keinen Turnaround. 31 Prozent gehen gar von einer Verschlechterung der Geschäftslage aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen