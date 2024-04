Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Zwischen 28 und 170 Euro: Das kostet die Kinderbetreuung im Kreis Günzburg

Plus Was müssen Eltern für die Betreuung in Kita und Kiga zahlen? Die Gebühren variieren in den Gemeinden und Städten im Kreis Günzburg – teils stark. Ein Überblick.

Für viele Eltern ist die Kinderbetreuung derzeit ein Aufregerthema. In ganz Bayern fehlen laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung mehr als 70.000 Betreuungsplätze. Grund dafür sind vor allem fehlende Erzieherinnen und Kinderpfleger. Einer Analyse des Staatsinstituts für Frühpädagogik und Medienkompetenz zufolge bräuchte es in bayerischen Kindertagesstätten aktuell 14.400 Fach- und Ergänzungskräfte mehr, Tendenz steigend. Viele Eltern sind froh, wenn sie überhaupt einen Krippen- oder Kindergartenplatz ergattern können. Die steigenden Betreuungsgebühren sind meist nur der Tropfen auf den heißen Stein. Auch der Landkreis Günzburg ist hiervor nicht gefeit.

Die meisten Gemeinden und Städte im Landkreis Günzburg haben zum 1. September 2023 ihre Gebühren erhöht. Am Beispiel Bubesheim, Kleinkötz und Großkötz gab es eine Anhebung von acht Prozent, weiß Konstantin Kühnel vom Kita-Zentrum St. Simpert, dem Träger mit Sitz in Augsburg. In den drei Gemeinden kostet eine Betreuung von sechs Stunden am Tag aktuell monatlich 110 Euro. In Aletshausen, Wiesenbach und Breitenthal wird es für Eltern mit 135 Euro pro Monat etwas teurer. "Eine weitere Erhöhung ist für dieses Jahr nicht geplant", sagt Elsa Königsberger von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen