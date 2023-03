Leipheim

vor 18 Min.

Landtagswahl: Nicole Faulhaber wird Nummer zwei der FDP in Schwaben

Plus Nicole Faulhaber aus Münsterhausen setzt sich in einer Kampfabstimmung bei der Aufstellungsversammlung in Leipheim durch. Was das neue FDP-Mitglied Pschierer macht.

Von Till Hofmann

Ihr Aufatmen im Leipheimer Landgasthof Waldvogel war am Samstagmittag vernehmbar. Von Nicole Faulhaber muss eine große Last abgefallen sein, als das eintraf, um das sich die FDP im Kreis Günzburg bemüht hatte. Die Direktkandidatin der Liberalen für den Stimmkreis (Landkreis) Günzburg hatte sich in einer Kampfabstimmung Platz zwei auf der schwäbischen FDP-Liste gesichert. Damit hat die 40-Jährige eine echte Chance, über die Liste in den Landtag einzuziehen. Das Direktmandat im Landkreis Günzburg zu erhalten, das weiß die FDP selbst, ist nur wenig realistisch. Bleibt der Weg über die Liste. 89 der mindestens 180 Abgeordnetensitze werden nicht direkt bestimmt. Warum mindestens? Weil über Überhangs- und Ausgleichsmandate noch einige Sitze dazukommen werden. Im aktuellen Landtag sitzen 205 Parlamentarierinnen und Parlamentarier.

