Slowfood-Stammtisch: Die Entdeckung der Langsamkeit auf dem Teller

Plus Mit Messer und Gabel die Welt ein Stück besser machen - das haben sich Slowfoodies vorgenommen. Im Kreis Günzburg ist der Gegenentwurf zum Fastfood angekommen.

Es war recht ruhig geworden bei den „Slowfoodies“ im Landkreis Günzburg. Das wird sich ändern, ein erster Stammtisch fand bereits statt, weitere sollen folgen. Marina Behr, Leiterin des Convivium Augsburg, und ihre Stellvertreterin für den Bereich Augsburg-West Gudrun Egner entschieden sich für den Waldvogel in Leipheim als festes Stammtischlokal. Nicht nur hier wollen die Teilnehmenden aktiv werden.

Slowfood ist ein Begriff, den die gleichnamige Organisation geprägt hat, als Gegenentwurf zu Fastfood. Slowfood hat sich laut Internetauftritt zum Ziel gesetzt, „eine Ernährungswelt zu schaffen, die auf fairen Beziehungen basiert, die biologische Vielfalt, das Klima und die Gesundheit fördert und es allen Menschen ermöglicht ein Leben in Würde und Freude zu führen. Als globales Netzwerk mit weltweit über einer Million Menschen setzt sich Slow Food für gutes, sauberes und faires Essen für alle ein.“ Die Vielfalt von Arten, das Tierwohl sollen ebenso wie Klima und Umwelt geschützt werden.