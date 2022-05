Offingen

07:00 Uhr

Aufruf zum Mitmachen: Wo sind Offingens Lieblingsplätze?

Plus In der Marktgemeinde Offingen startet ein Fotowettbewerb zu geheimnisvollen und unentdeckten Orten. Auch eine Offingen-App soll es bald geben.

Von Peter Wieser

Wo sind sie, die geheimnisvollen und unentdeckten Orte in Offingen und Schnuttenbach? Es gibt sie - man muss sie nur finden und ins Bild nehmen. Gemeint sind nicht etwa Motive, wie die Offinger Kirche St. Georg oder die Feldkapelle in Schnuttenbach, sondern andere: Lieblingsplätze oder Orte, die man im Vorübergehen eher weniger wahrnimmt. Aufgrund der Pandemie konnte Offingens Kulturreferentin Sabine Nemetz bisher keine Aktionen durchführen. Mit der Teilnahme an einem Fotowettbewerb werden nun Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, ausgefallene Motive aus Offingen und Schnuttenbach festzuhalten – Kraftorte, landschaftliche Highlights oder auch ungewöhnliche Naturereignisse.

