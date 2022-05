Offingen

Bläserklasse für Erwachsene soll gegen Nachwuchsprobleme helfen

Plus Der Musikverein Lyra Offingen möchte mit einer Bläserklasse für Erwachsene aktive Musikerinnen und Musiker gewinnen. Dafür gibt es auch eine Förderung.

Von Peter Wieser

Der Musikverein Lyra hat seit Langem in Offingen seinen festen Platz. Nächster Auftritt ist am 22. Mai beim Offinger Mindelstrand, im September wird die Lyra sogar auf der „Oidn Wiesn“ beim Münchner Oktoberfest aufspielen. Eines aber plagt auch den Musikverein: die Sorge um den Nachwuchs. „Corona hat wie überall auch bei uns Spuren hinterlassen“, erklärt Dirigent Klaus Weiss. Hinzu komme, dass in der Musikschule Gundremmingen, Offingen und Rettenbach junge Musikerinnen und Musiker zwar hervorragend ausgebildet werden, viele aber irgendwann ihre Berufsausbildung oder ihr Abitur machten, studierten und dann weg seien. Mit einer Bläserklasse für Erwachsene soll dem nun entgegengewirkt und Nachwuchs gewonnen werden.

