Notstromaggregat aus evakuiertem Haus in Offingen gestohlen

Ein unbekannter Täter hat in Offingen aus einem vom Hochwasser betroffenen Haus ein Notstromaggregat und einige Liter Benzin entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In Offingen wurde aus einem evakuierten Haus ein Notstromaggregat gestohlen. Laut Polizei entwendete ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Freitag, 0 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, ein Notstromaggregat und zwei Kanister mit insgesamt 20 Liter Benzin aus einem evakuierten Haus im Fasanenweg in Offingen. Das Haus war aufgrund eines Hochwasserschadens nur notdürftig gesichert. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau, in Verbindung zu setzen. Telefon: 08222/96900. (AZ)