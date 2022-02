Rettenbach

vor 33 Min.

Nach A8-Ausbau soll Rettenbach nicht auch noch unter neuer ICE-Trasse leiden

Plus Der Gemeinderat beschäftigt sich erneut mit dem Lärmschutz beim Bahnprojekt Ulm-Augsburg. Der Ortsteil Harthausen leidet genug unter dem Krach der A8.

Von Peter Wieser

Maximaler Lärmschutz beim Bahnprojekt Ulm-Augsburg, auch für die umliegenden Kommunen: Dafür hatte sich der Rettenbacher Gemeinderat bereits in seiner Dezember-Sitzung ausgesprochen. Gleichzeitig war von den vier Grobtrassierungen die türkisfarbene Variante als die sinnvollste erachtet worden – nicht nach dem Sankt-Florian-Prinzip und weil sie die vom Gemeindegebiet am weitesten entfernte, sondern die mit der kürzesten Fahrzeit sei. In der jüngsten Sitzung informierten Projektleiter Markus Baumann und Projektingenieur Tim Nottensteiner von der DB Netz AG über den Planungsstand und standen für Fragen zur Verfügung.

