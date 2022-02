Röfingen befürchtet zusätzlichen Lärm durch neue ICE-Trasse

Plus Der Röfinger Gemeinderat beschäftigt sich erneut mit dem Bahnprojekt Ulm-Augsburg. Der Ort ist bereits von der Autobahn betroffen.

Erst die A8, dann die Bahn: Ein Verlauf der geplanten ICE-Trasse nahe der Autobahn und der Anbindung an die Bestandstrecke im Bereich zwischen Scheppach und Burgau beträfe auch Röfingen. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte sich der Röfinger Gemeinderat mit dem Thema auseinandergesetzt. In der jüngsten Sitzung informierten Jakob Neumann und Tim Nottensteiner von der DB Netz AG zum derzeitigen Sachstand.