Röfingen

vor 16 Min.

Röfingen kommt mit Interkommunalem Gewerbegebiet vorwärts

Westlich, im Mindeltal, beabsichtigt die Gemeinde Röfingen, in Kooperation mit der Stadt Burgau ein interkommunales Gewerbegebiet zu entwickeln. Im Gemeinderat ging es um die Stellungnahmen und Anregungen aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung.

Plus Der Gemeinderat Röfingen billigt den Entwurf des Flächennutzungsänderungsplans. Wie sich das Gremium zu Bedenken aus der Behördenbeteiligung äußert.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Röfingen beabsichtigt, in Kooperation mit der Stadt Burgau im Mindeltal ein interkommunales Gewerbegebiet zu entwickeln. Einer der ersten Schritte ist die Änderung des Flächennutzungsplans, der an dieser Stelle gewerbliche Bauflächen darstellen soll.

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung – so lautete der erste Tagesordnungspunkt der Sitzung des Röfinger Gemeinderats. Peter Wolpert vom Krumbacher Büro Kling Consult verwies zunächst auf die in Aufstellung befindliche Gesamtfortschreibung des Regionalplans, die dort die Ausweisung eines Schwerpunkts für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen als künftiges Ziel der Regionalplanung vorsieht. Mit der weitestgehenden Rücknahme bisher dargestellter gewerblicher Bauflächen, die wieder landwirtschaftlich genutzt werden sollen, gibt es in der Gemeinde keine weiteren Potenziale für gewerbliche Nutzungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen