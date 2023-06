Röfingen

12:00 Uhr

Nächster Schritt zum interkommunalen Gewerbegebiet im Mindeltal

Auf einer Fläche von rund 44 Hektar, rechts und links der Staatsstraße 2025, plant die Gemeinde Röfingen ein interkommunales Gewerbegebiet in Kooperation mit der Stadt Burgau.

Plus Röfinger Gemeinderat billigt den Vorentwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans. Großflächige Gewerbegebietsentwicklung in Kooperation mit der Stadt Burgau kann kommen.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

In seiner jüngsten Sitzung hat der Röfinger Gemeinderat den nächsten Schritt für die Entwicklung eines großflächigen Gewerbegebiets im Mindeltal unternommen: im Sinne eines interkommunalen Gewerbegebiets der Gemeinde Röfingen und in Kooperation mit der Stadt Burgau. Der von Peter Wolpert vom Krumbacher Ingenieurbüro Kling Consult vorgestellte Vorentwurf zur Flächennutzungsplanänderung „Interkommunales Gewerbegebiet Röfingen“ wurde von den Räten einstimmig gebilligt und wird anschließend für den Zeitraum eines Monats zur Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ausgelegt.

Eine im Vorfeld erstellte Machbarkeitsstudie hatte die grundsätzliche Realisierbarkeit eines Gewerbegebiets im Hinblick auf Baugrund, Erschließung, Hochwasserschutz und Schallimmissionsschutz sowie Natur- und Artenschutz ergeben. Das Plangebiet auf Röfinger Flur hat eine Größe von ungefähr 44 Hektar und wird durch die Staatsstraße 2025 in etwa mittig in eine westliche Teilfläche von circa 20,5 Hektar und eine östliche Teilfläche, rund 23,5 Hektar, geteilt. Die Flächen werden im Norden entlang landwirtschaftlicher Grundstücke auf Höhe des östlich in Röfingen gelegenen Autohauses begrenzt, im Osten durch den dortigen Siedlungsrand, im Süden durch das unmittelbar angrenzende Gemeindegebiet des Marktes Jettingen-Scheppach und im Westen durch das direkt angrenzende Stadtgebiet der Stadt Burgau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen