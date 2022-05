Schnuttenbach

13:00 Uhr

Umgesägter Maibaum in Schnuttenbach: "Wer so was macht, lebt kein Brauchtum"

Plus Unbekannte sägen in der Mainacht den Maibaum in Schnuttenbach an und die Birke fällt auf ein Wohnhaus. Es gibt bereits Spekulationen zu den möglichen Tätern.

Von Sophia Huber

Mit dem Argument "Es war Freinacht" lässt sich diese Tat nicht entschuldigen. Das sagt Thomas Wörz, der Bürgermeister des Marktes Offingen am Montag ganz deutlich. Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zum 1. Mai den Maibaum des Ortsteils Schnuttenbach umgesägt. Der fiel daraufhin laut Berichten der Polizei auf ein Wohnhaus und blieb in der Stromleitung hängen. Der Sachschaden lag bei rund 2000 Euro. Verletzt wurde laut Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr niemand.

