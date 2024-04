Eishockey

vor 33 Min.

In der Verlängerung ist auf einmal alles vorbei für den ESV Burgau

Im ersten Moment nach der Niederlage überwiegt die Enttäuschung bei den Eisbären. Das war schon nach Spiel drei so (unser Bild) und nach der fünften Partie am Montag umso mehr.

Plus Nach einer sagenhaften Finalserie verpassen die Eisbären den Landesliga-Titel ganz knapp. Die Fans im Eispalast feiern das Team für eine sensationelle Runde.

Von Uli Anhofer, Uli Anhofer, Jan Kubica

Das Osterwunder blieb aus. Nach einer sagenhaften Finalserie hat der ESV Burgau den Landesliga-Titel ganz knapp verpasst. Das entscheidende fünfte Spiel verloren die Eisbären am Ostermontagabend in eigener Halle 2:3 nach Verlängerung. Zwischenzeitlich hatten sie bereits 0:2 zurückgelegen. Die Schockstarre im Eispalast wich freilich ganz schnell einer beschwingten Feierstimmung. Die Fans der Schwaben spürten, dass die Ihren eine überragende Runde hingelegt hatten und letztlich nur um Haaresbreite an einem gleichwertigen, nicht an einem wirklich besseren Kontrahenten scheiterten.

Martin Herman macht Waldkraiburg zum Meister

Das Ende kam schnell und unvermittelt, wie so oft in dieser Sportart. Fünf Spiele lang hatten sich beide Titelkandidaten auf Augenhöhe beharkt. Nun mündete das Kräftemessen in die Verlängerung. Und hier waren gerade 73 Sekunden um, als Martin Herman den EHC Waldkraiburg zum Meister machte. Er traf im Nachschuss in den Winkel, nachdem der Burgauer Goalie Philipp Schnierstein zunächst noch pariert hatte.

