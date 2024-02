Eishockey

ESV Burgau: Generalprobe in Pfronten, bevor es ernst wird

Schaffen die Eisbären vor den Play-offs den Sprung auf Platz 1? Mit dem Auswärtsspiel am Freitag in Pfronten geht für den ESV Burgau eine ereignis- und torreiche Hauptrunde zu Ende. Foto: Ernst Mayer

Plus Burgauer Fans können sich den Start der Play-offs als Termin im Kalender markieren. Zuvor wollen die Eisbären in ihrem letzten Spiel der Hauptrunde ein Ausrufezeichen setzen.

Mit der Partie bei den Pfronten Falcons beendet der ESV Burgau am Freitagabend die Hauptrunde in der Eishockey-Landesliga Gruppe A. Die Partie im Ostallgäu wird ab 20 Uhr ausgetragen. Die Gastgeber sind, genauso wie die Eisbären, schon für die Play-offs qualifiziert. Die Falcons werden die Hauptrunde als Tabellenfünfter abschließen. Von diesem Rang kann das Team vom Breitenberg nicht mehr verdrängt werden. Im Gegensatz zu den Burgauern haben die Pfrontener nach dem Freitag noch zwei Partien zu absolvieren. Dem ESV Burgau ist der zweite Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen. Die Tabellenführung ist zwar noch möglich, dafür muss das Wochenende aus Burgauer Sicht perfekt laufen.

Sonthofen oder Eisbären: Schaffen es die Burgauer auf Platz 1?

Erster können die Burgauer nur noch werden, wenn der ERC Sonthofen sein Spiel gegen den EV Ravensburg am Sonntag nicht nach regulärer Spielzeit gewinnt und die Eisbären ihre Partie gegen Pfronten nach sechzig Minuten gewinnen. In diesem Fall wären Burgauer und Sonthofener punktgleich, die Eisbären hätten aber die wesentlich bessere Tordifferenz. Bereits 170 Treffer hat die Tormaschinerie der Eisbären eingefahren, in einigen Partien schenkten die Burgauer ihren Kontrahenten zweistellig Tore ein.

