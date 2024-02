Eishockey

vor 21 Min.

6-Punkte-Wochenende des ESV Burgau: Ceslik-Festspiel in Ravensburg

Plus Der Burgauer Stürmer Petr Ceslik erzielt alle vier Tore. Nach der Gala in Lechbruck können die Eisbären ihre Topform in Ravensburg bestätigen.

Von Uli Anhofer

Zwei Tage nach der 12:0-Gala in Lechbruck gewann Eishockey-Landesligist ESV Burgau sein Auswärtsspiel beim EV Ravensburg mit 4:2 (2:0/0:1/2:1). Der Sieg in der oberschwäbischen Kreisstadt war hart umkämpft und fällt unter die Rubrik Arbeitssieg. Spieler des Tages war Burgaus Petr Ceslik. Der 28-Jährige erzielte alle vier Tore für sein Team. Bei allen vier Treffern leistete Cesliks kongenialer Partner David Ballner die Vorarbeit. Die Anfangsphase in der knapp 3500 Zuschauer fassenden CHG-Arena war extrem zerfahren. Kombinationen waren auf beiden Seiten nur sehr selten zu sehen. Nach wenigen Passstafetten war die Scheibe schon wieder beim Gegner.

Ceslik und Ballner in Topform

Nach etwa acht Minuten nahm die Begegnung dann Fahrt auf. Die Ravensburger hatten in Person von Steffen Kirsch zwei Gelegenheiten. Einmal schoss der EVR-Angreifer vorbei und einmal stand Burgaus Goalie Philipp Schnierstein im Weg. In der zehnten Minute klappte das Zusammenspiel zwischen Ceslik und Ballner erstmals richtig gut. Doch Ravensburgs Torwart Davis Zvejnieks parierte den Abschluss von Ballner. In der 11. Minute saß erstmals ein Ravensburger auf der Strafbank und die Eisbären konnten in Überzahl agieren. Die personelle Überlegenheit dauerte aber nur acht Sekunden an, denn dann lag die Scheibe im Ravensburger Kasten und der bestrafte Spieler durfte die Kühlbox wieder verlassen. David Ballner hatte das Bully gewonnen und auf Petr Ceslik gespeilt, der eiskalt vollstreckte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .