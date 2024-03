Der ESV Burgau hofft jetzt auf das Osterwunder

Plus Auch im dritten Spiel der Landesliga-Finalserie entscheiden Nuancen. Diesmal aber jubeln die anderen. Trotzdem ist noch nichts verloren für die Eisbären.

War's das schon - oder kommen die Eisbären am Ostermontag noch einmal in den heimischen Eispalast und fordern den EHC Waldkraiburg zum alles entscheidenden fünften Match der Landesliga-Finalserie heraus? Dafür müsste der ESV Burgau am Karsamstag (ab 18 Uhr) erst einmal beim EHC Waldkraiburg gewinnen. Denn die Oberbayern führen die Serie jetzt mit 2:1 Siegen an. Am Donnerstagabend gewannen die Löwen in Burgau eine hochklassige Partie 6:5 (2:0/1:2/3:3).

(evtl Spiel 5: Montag, 1. April, 18 Uhr, in Burgau)

(Spiel 4: Samstag, 30. März, 18 Uhr, in Waldkraiburg)

Laut ESV-Angaben verfolgten 700 Zuschauer die Begegnung im Stadion und zahlreiche Eishockeyfans sahen sich die Partie im kostenlosen Livestream an.