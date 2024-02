Eishockey

10:05 Uhr

Landesliga: Burgauer Eisbären bestreiten Generalprobe vor Play-offs erfolgreich

Plus Sieben Tore erzielen die Burgauer Eisbären im letzten Spiel der Hauptrunde beim EV Pfronten. Gegen welche zwei Gegner es am kommenden Sonntag gehen könnte.

Von Uli Anhofer

Der ESV Burgau hat die Hauptrunde der Eishockey-Landesliga Gruppe 1 mit einem Sieg beendet. In Pfronten gewannen die Eisbären mit 7:3 (4:1/2:1/1:1). Nach diesem Erfolg vor 108 Zuschauern kletterten die Markgräfler auf den ersten Tabellenplatz. Von diesem Rang können die Eisbären allerdings noch vom ERC Sonthofen verdrängt werden. Die Oberallgäuer mussten am Sonntagabend noch einmal aufs Eis. Ihr Gastspiel beim ERC Lechbruck war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

EHC Bayreuth oder den ESV Waldkirchen sind die ersten Play-off-Gegner des ESV Burgau

In Burgauer Reihen ist man am Wochenende davon ausgegangen, dass man als zweitbeste Mannschaft in die Play-offs gehen wird. Nach den Spielen vom vergangenen Freitag in der anderen Landesligagruppe haben sich die potenziellen Gegner der Eisbären auf zwei Teams reduziert. Entweder treten die Burgauer am kommenden Sonntag auf eigenem Eis gegen den EHC Bayreuth oder den ESV Waldkirchen an. Den Bayreuth Tigers genügt in ihrem abschließenden Spiel gegen die Pegnitz Ice Dogs ein Punkt, um den sechsten Platz abzusichern. Waldkirchen muss auf eine Niederlage der Bayreuther nach regulärer Spielzeit hoffen und seine ausstehenden Partien nach sechzig Minuten gewinnen. Beide Male müssen die Waldkirchener gegen Moosburg antreten.

