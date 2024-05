Abschiedsspiele mit Knalleffekt

Plus Warum die heimischen Bezirksliga-Trainer das Saisonfinale unbedingt gewinnen wollen. Sven Müller sagt dem FC Günzburg ab - und der hat schon einen neuen Coach.

Geplant war ein leiser Abschied. Es steht ja auch schon seit geraumer Zeit fest, dass Christoph Bronnhuber (FC Günzburg) und Michael Porstendörfer (VfR Jettingen) nach der aktuellen Saison ihre Trainerposten bei den heimischen Fußball-Bezirksligisten aufgeben; beide haben das selbst so gewollt. Nicht geplant war, dass der sportliche Erfolg über weite Strecken der Frühjahrsrunde 2024 ausbleibt. Und ebenfalls nicht wirklich nach Wunsch gelaufen ist die Nachfolger-Suche. Der VfR Jettingen hat noch gar keinen Namen aufgerufen und der vor Monaten vom FC Günzburg als Mann für die Zukunft vorgestellte Sven Müller ist dieser Tage kurzfristig abgesprungen. Der FC-Vorsitzende Slawomir Sigmund hat schnell gehandelt, präsentiert nun einen Mann, der im Auwald bereits Fußspuren hinterlassen hat.

Vier Jahre lang, bis 2016, war Robert Nan schon einmal Trainer des FC Günzburg, er führte das Team in die Bezirksliga. Jetzt kehrt er zurück an seine alte Wirkungsstätte, nachdem er zwischenzeitlich unter anderem den Kreisligisten FC GW Ichenhausen gecoacht hatte. Über Inhalte der Vereinbarung möchte Sigmund zu diesem Zeitpunkt nicht sprechen, aber er ist erkennbar froh über die schnelle Zusage des 43-Jährigen.