Der FC Grün-Weiß Ichenhausen fängt noch einmal ganz von vorn an

Das Trikot von Denis Mehic wird Spartenchef Uli Hammerschmidt auch in Zukunft aus der Kiste holen: Der 31-Jährige wird Trainer des FC GW Ichenhausen in der B-Klasse.

Plus Nach dem Saisonfinale zieht sich das Team aus der Kreisliga zurück und startet künftig in der B-Klasse. Uli Hammerschmidt verspricht: Wir kommen wieder.

Von Uli Anhofer

Der FC Grün-Weiß Ichenhausen zieht sich aus der Fußball-Kreisliga zurück. In der Spielzeit 24/25 wird die Mannschaft in der B-Klasse antreten. Zu den Gründen sagt Abteilungsleiter Uli Hammerschmidt: "Der Aufwand, eine schlagkräftige Kreisligamannschaft auf die Beine zu stellen, ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Wir wollen diesen Weg nicht mehr mitgehen und stattdessen in der B-Klasse einen Neuanfang machen.“

Runter mit Applaus

Bei ihrem vorerst letzten Auftritt im Oberhaus des Fußball-Kreises zeigten die Ichenhauser noch einmal eine starke Vorstellung und vermasselten dem SC Bubesheim durch ein hart erkämpftes 0:0 die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga. Die Runde beendete das Team nach ganz schwachem Start als Tabellenneunter.

