05:55 Uhr

Uli Hammerschmidt kündigt bei GW Ichenhausen einen rauen Wind an

Plus Kreisligist FC Grün-Weiß Ichenhausen hat einen neuen und doch vertrauten Sportleiter. Sein Vorgänger möchte sich im Fußball-Geschäft anders orientieren.

Uli Hammerschmidt ist wieder sportlicher Leiter beim Fußball-Kreisligisten FC Grün-Weiß Ichenhausen. Der 57-Jährige folgt auf Manuel Strahler, der in naher Zukunft ein Engagement im Profifußball anstrebt.

Manuel Strahler will in den Profibereich

Der ehemalige Regionalligakicker des FV Illertissen stellte sein Amt jetzt bei der Jahreshauptversammlung des FC Grün-Weiß zur Verfügung. „Ich möchte ab dem kommenden Jahr etwas Neues machen und zurück in den Profifußball. Ich stehe mit mehreren Vereinen aus der Region in Kontakt. In welcher Position ich dann bei einem Profiklub arbeiten werde, steht noch nicht endgültig fest“, erklärt Strahler gegenüber unserer Redaktion seinen Rückzug vom Amt des sportlichen Leiters.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

