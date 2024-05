Fußball

Der FC Günzburg verliert - und bleibt trotzdem in der Bezirksliga

Plus Das 2:3 gegen den TSV Rain II ist Spiegelbild einer verkorksten Frühjahrsrunde. Auch der VfR Jettingen verpatzt den Abschied von den eigenen Fans.

Von Jan Kubica

Der FC Günzburg spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bezirksliga. Viel mehr Positives gibt es allerdings nicht zu sagen nach einer verkorksten Frühjahrsrunde und einem verpatzten Abschied von den eigenen Fans. Mit einem Punkt gegen den nun fix an der Relegation teilnehmenden TSV Rain II hätte das Team um Spielertrainer Christoph Bronnhuber das Klassenziel aus eigener Kraft erreicht. Aber der FC verlor trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung und durfte anschließend nur deshalb verhalten feiern, weil es auf einem der anderen Plätze gut für ihn lief und der FC Gundelfingen II keine Aussicht mehr hat, das rettende Ufer auf direktem Weg zu erreichen. Aus Jettingen allerdings kam die Nachbarschaftshilfe nicht. Auch der VfR schenkte seinen Anhängern im Heimfinale dieser Runde kein Erfolgserlebnis. Die Mannschaft von Trainer Michael Porstendörfer unterlag dem - nun ebenfalls geretteten - TSV Hollenbach 0:2, zeigte dabei freilich eine jederzeit engagierte Vorstellung.

FC Günzburg - TSV Rain II

Das Spiel drehte sich nach einem unnötigen Fehler der Günzburger, der ihren Gästen den Anschluss durch Lukas Müller ermöglichte(32.). Für die bis zu jenem Moment bestehende und auch verdiente 2:0-Führung hatte Tim Paulheim gesorgt, der einen Kopfball sauber in die Maschen setzte (23.) und ein Solo gekonnt abschloss (27.). Nach dem Seitenwechsel war laut Bronnhuber "nichts mehr da, was uns irgendwann einmal stark gemacht hat." Die daraus resultierende Überlegenheit der Gäste nutzten Benedikt Bottenschein (73.) und Julian Kopp (82.) zum Auswärtssieg. "Das hat sich sehr bitter angefühlt", sagte Bronnhuber nach der Partie und genau so wirkte seine Mannschaft auch.

