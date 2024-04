Der Top-Torjäger bringt den FC Günzburg ans Ziel

Plus Nach dem verdienten 1:0 bei der SSV Glött ist das Thema Abstiegskampf für die Bezirksliga-Fußballer des FC Günzburg wohl erledigt.

Der Spielstand war lange Zeit knapp im Lilienstadion. Der Spielverlauf war es nicht und insgesamt geht der 1:0-Sieg für die Bezirksliga-Fußballer des FC Günzburg bei Schlusslicht SSV Glött mehr als in Ordnung. Zu deutlich war die spielerische Überlegenheit des Teams um Spielertrainer Christoph Bronnhuber am Ostermontag. Insbesondere die Offensivabteilung der Günzburger zählt ja zu den besten der Liga.

Glött hielt vor 245 Zuschauenden kämpferisch dagegen, konnte aber in der zweiten Hälfte nicht mehr zusetzen. Chancen boten sich überwiegend in der ersten Halbzeit, die der Gastgeber noch überwiegend ausgeglichen gestalten konnte. Auch die erste Großchance hatten die Hausherren. Zunächst kam Antonio Pejic zum Abschluss, im Nachsetzen dann Jonas Stutzmüller. Doch beide Angreifer verfehlten ihr Ziel (16.).