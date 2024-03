Fußball

10:43 Uhr

Ein leichter Sieg für den Bezirksligisten FC Günzburg

Plus Nach dem 4:1 gegen den SV Holzkirchen ist der Klassenerhalt nah. Am Ostermontag wartet das nächste Kellerkind. Und auch der VfR Jettingen hat auswärts was vor.

Von Jan Kubica

Der FC Günzburg wird wahrscheinlich auch in der nächsten Saison in der Fußball-Bezirksliga antreten. Gegen Schlusslicht SV Holzkirchen feierte das Team um Spielertrainer Christoph Bronnhuber am Gründonnerstag einen nie gefährdeten 4:1-Heimerfolg und verschaffte sich damit zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Wichtig fürs Selbstvertrauen und für das Thema Klassenerhalt wäre jetzt, am Ostermontag gleich nachzulegen. Dann steht die Partie beim Vorletzten SSV Glött an. Am selben Tag gastiert der VfR Jettingen beim VfL Ecknach - und das Team von Trainer Michael Porstendörfer hat nach der jüngsten Pleite einiges gutzumachen.

FC Günzburg zeigt sich mental voll auf der Höhe

Vor lediglich 60 Zuschauern zeigten sich die Günzburger mental voll auf der Höhe und auch taktisch gut eingestellt. Von Beginn an ließen sie auf dem Nebenplatz des Auwaldstadions souverän Ball und Gegner laufen. Dass sie die Sache jederzeit voll im Griff hatten, lag auch an Maximilian Braun, der wie schon bei seinem ersten Auftritt im FC-Trikot pure Präsenz im Mittelfeld ausstrahlte und geschickt die Fäden zog. Das Ausführen von Standards gehört ebenfalls von Beginn an zu den Aufgaben des "Jokers" - und so ließ das Führungstor auch nicht allzu lange auf sich warten. Eine Braun-Ecke von der linken Seite erreichte Maximilian Lamatsch, den die Gäste schlicht übersehen hatten, und der Günzburger Torjäger köpfte mit einem Aufsetzer ein (17.).

