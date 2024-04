Die SG Burgau/Mönstetten darf weiter auf den Bezirksoberliga-Klassenerhalt hoffen

Plus Dank starker Abwehrleistung erreichen die Fußballerinnen ein torloses Remis. Für den SV Wattenweiler dagegen sieht es unverändert düster aus.

Die Fußballerinnen der SG Burgau/Mönstetten haben einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Bezirksoberliga gemacht. Trotz großer personeller Probleme ergatterten sie beim FSV Wehringen ein torloses Unentschieden. Bei den Frauen des SV Wattenweiler hingegen sind die Hoffnungen auf den Klassenerhalt nach der 1:3-Niederlage beim Tabellenzweiten SSV Anhausen weiter geschrumpft.

Bei diesem leistungsgerechten Remis verdiente sich vor allem die Abwehrkette einschließlich der Torfrau der SG Bestnoten.