Ein Traumtor macht den Klassenerhalt für den FC Günzburg endgültig klar

Plus Der Bezirksligist schafft einen überraschenden Erfolg gegen den FC Stätzling. Das goldene Tor gelingt einem, der eher selten als Torjäger in Erscheinung tritt.

Von Jan Kubica

Als Torjäger ist Benjamin Wahl in seiner aktiven Fußballer-Laufbahn nicht oft in Erscheinung getreten. Ganze 16 Treffer erzielte der frühere Haunsheimer, seit er 2019 beim FC Günzburg angeheuert hatte. Im aktuellen Bezirksliga-Heimspiel gegen den FC Stätzling allerdings gelang dem 34-Jährigen mal wieder ein Tor. Und es war in doppelter Hinsicht entscheidend, denn es blieb das einzige an diesem frühsommerlichen Tag im Auwaldstadion - und es brachte sein Team endgültig ans Saisonziel.

Der Trainer ist hoch zufrieden

Auch FC-Spielertrainer Christoph Bronnhuber dachte sofort nach dem Schlusspfiff an den Klassenerhalt. "Drei Siege in Folge, 34 Punkte - das sollte es gewesen sein", sagte er mit hoch zufriedener Miene. Zur Belohnung winkt dem Team nun im Training am Dienstag eine Einheit Fußballtennis. Die gibt es immer dann, wenn es am Spieltag davor gut gelaufen ist.

