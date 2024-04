Eine gefühlte Niederlage für den VfR Jettingen

Plus Lange sieht alles nach einem Auswärtssieg aus, doch in der Nachspielzeit kassiert der Bezirksligist das 1:1. Ein Spieler verletzt sich zudem schwer im Gesicht.

Den Sieg vor Augen wurde der VfR Jettingen eiskalt erwischt. Bis in die Nachspielzeit verteidigte der Fußball-Bezirksligist beim VfL Ecknach eine total verdiente 1:0-Führung, um sich dann, mit der allerletzten Aktion, noch ein Gegentor einzufangen. Klar: Vor der Begegnung hätten die Jettinger eine Punkteteilung gerne mitgenommen. So aber müssen sie von einer gefühlten Niederlage sprechen. Schmerzhaft war der Trip obendrein – und das buchstäblich.

Es lief die Endphase der ersten Halbzeit, als der Ecknacher Benedikt Huber in lichter Höhe nach dem Ball trat und dabei unabsichtlich Benedikt Ost mitten im Gesicht traf. Der Angreifer musste mit gebrochener Nase ins Krankenhaus, Huber sah die Rote Karte und fortan mussten sich die Ecknacher in Unterzahl wehren.