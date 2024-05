Interview

vor 49 Min.

Daniel Baumeister (TSV Burgau): "Gefeiert wird erst, wenn wir durch sind"

Plus Der TSV Burgau steht vor dem Titelgewinn in der Fußball-Kreisklasse West 2. Der Abteilungsleiter nennt Heimatverbundenheit als eine der vielen Stärken.

Von Alois Thoma

Mit dem Ziel „oben mitspielen“ startete der TSV Burgau in die Saison der Fußball-Kreisklasse West 2. An diesem Sonntag, 12. Mai (Spielbeginn 15 Uhr), könnte im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SV Villenbach mit dem Meistertitel die Krönung einer äußerst erfolgreichen Spielzeit erfolgen. Herr Baumeister, sind Sie schon in Feierstimmung?

Daniel Baumeister: Nein, so weit sind wir noch nicht. Im Fußball ist alles möglich. Das hat sich Ende April gezeigt, als wir uns beim knappen 1:0-Sieg gegen den Tabellenletzten SV Ziertheim-Dattenhausen äußerst schwer getan haben. Gefeiert wird also erst, wenn wir faktisch durch sind. Ich sehe dem Spiel aber optimistisch und mit Vorfreude entgegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen