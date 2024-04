Plötzlich heißt die Realität Abstiegskampf für den VfR Jettingen und den FC Günzburg

Plus Keine Tore, keine Zähler - und Konkurrenten, die beständig punkten: Die heimischen Bezirksligisten brauchen wider Erwarten noch ein paar Erfolge.

Verlieren ist im Sport immer schlecht, doch Spiele gegen unmittelbare Konkurrenten mit demselben Saisonziel verlieren ist richtig übel. Genau das ist dem VfR Jettingen jetzt in seinem Bezirksliga-Fußballspiel beim TSV Rain II widerfahren. Das 0:3 wirft die Jettinger im neu entfesselten Wettrennen um den Klassenerhalt einen Schritt nach hinten.

Wider Erwarten ebenfalls noch nicht am rettenden Ufer ist der FC Günzburg. Das Team unterlag beim VfL Ecknach unglücklich 0:1. Spielertrainer Christoph Bronnhuber sprach hinterher von einem typischen 0:0-Spiel, das keinen Gewinner verdient hatte.