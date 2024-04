SC Bubesheim - TSG Thannhausen: Spektakel ohne Sieger

Plus Die Kreisliga-Spitzenmannschaften bieten viel Offensivgeist und noch mehr Temperament. Tore aber fallen keine. Offen bleibt, wem das Ergebnis weiterhilft.

Torlos zu Ende gegangen ist der Landkreis-Klassiker zwischen dem SC Bubesheim und der TSG Thannhausen. Damit bleibt der SCB in der Rangliste der Fußball-Kreisliga West sechs Punkte hinter der TSG. Allerdings haben die Bubesheimer zwei Partien weniger ausgetragen als das Team aus dem südlichen Landkreis. Das Aufstiegsrennen bleibt also spannend.

Bei den Gastgebern fehlten verletzungsbedingt Axel Hespeler, Adam Kunz und Steffen Hain. Auf Thannhauser Seite saß Topstürmer Daniel Bobitiu erst einmal auf der Bank. Der Angreifer war die Tage vor dem Topspiel stark erkältet gewesen. TSG-Trainer Rainer Amann sagte dazu Minuten vor dem Anpfiff: „Ich lasse ihn zunächst einmal draußen, vielleicht brauche ich ihn in der Schlussphase noch.