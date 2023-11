Futsal

vor 19 Min.

Wer schnappt sich die Futsal-Krone im Landkreis Günzburg?

Hat als erster Spielleiter in Bayern Spielpläne für eine Futsal-Landkreismeisterschaft im Winter 23/24 vorgelegt: Fatih Kayan

Plus In Krumbach und Günzburg geht's um den Landkreis-Titel im Futsal. 15 Teams jagen die SpVgg Wiesenbach. Und der Schwaben-Champion sitzt in einer Hammer-Gruppe.

Von Jan Kubica

Der Winter naht und mit ihm etliche lieb gewonnene Traditionsveranstaltungen. Zu diesen zählt einigen, womöglich dauerhaften Rückschlägen zum Trotz noch immer das Ringen um die Hallenkrone im schwäbischen Fußball. Die hatte sich zuletzt im Januar 2023 der SC Bubesheim gesichert. Zum erst zweiten Mal wurden die Titelkämpfe damals in einem neuen Format angeboten.

Titelkämpfe als Qualifikation

Auf dessen unterster Stufe stehen inzwischen Titelkämpfe in den Landkreisen. Anschließend finden Meisterschaften in den Fußball-Kreisen statt und zum Abschluss der Serie kommt das Schwaben-Finale. Bei diesem Modus bleibt es. Er griff erstmals (damals war der Bubesheimer Rainer Zeiser noch zuständiger Spielleiter im Bezirk) in der Winter-Spielrunde 19/20, anschließend verhängte der Staat wegen der Corona-Pandemie zwei trostlose Winter lang umfassende Sport- und Freizeitverbote.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

