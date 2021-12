Hiobsbotschaft für den VfL Günzburg

Balazs Tóth erleidet Kreuzbandriss und fehlt dem VfL Günzburg für lange Zeit.

Gut war das Gefühl nach der Derby-Niederlage am Samstag in Fürstenfeldbruck ohnehin nicht. Mit 32:27 hatte der VfL Günzburg die Drittliga-Partie verloren. Besonders hart traf es Balazs Tóth, der erst noch den Ausgleich geworfen hatte und sich dann in der Schlussphase zu allem Überfluss noch das Knie verdrehte. Am Montag dann die Gewissheit: Kreuzbandriss und Verletzung am Meniskus. Mit dieser Diagnose wird der leistungsstarke Linksaußen und Tempobolzer lange ausfallen. Für den Betroffenen, seine Mannschaft und den ganzen Verein ist es ein Schock.

Pascal Buck lässt sich operieren

Die befürchtete Kreuzbandriss-Diagnose blieb Pascal Buck vor einiger Zeit erspart. Mittlerweile steht auch fest, wie es mit seinem verletzten Knie und seinen sportlichen Ambitionen weitergeht. Im Februar will sich der Leistungsträger operieren lassen. Sobald er grünes Licht zum Reha- und Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining bekommt, möchte er an seinem Comeback arbeiten und zu seinem alten Leistungsniveau zurückfinden. Dieser Entschluss, der nach so vielen Rückschlägen nicht selbstverständlich ist, ist für Mannschaft und Trainer ein Lichtblick. (AZ)