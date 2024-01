Eishockey: Stadionverbot für Burgauer Ultras ist keine nachhaltige Lösung

Plus Im Dialog bleiben: Welche Schlüsse sollten der Burgauer Eishockeyverein und die Ultra-Gruppe "Hurricanes" nach der Schlägerei in Sonthofen ziehen? Ein Kommentar.

Der Vorfall während des Eishockeyspiels zwischen dem ERC Sonthofen und dem ESV Burgau erfordert eine nüchterne Betrachtung. Es steht außer Frage, dass der ESV Burgau das Recht hat, konsequent gegen vereinsschädigende Handlungen vorzugehen. Das erteilte Stadionverbot und seine Begründung waren vor dem Spiel der Herzen am Sonntagabend gegen Pfronten schnelle Maßnahmen und ein unmissverständliches Signal gegen Gewalt im Sport. Diese Haltung kann ein Vorbild für andere Clubs sein - zum Beispiel im Profifußball.

Den Vorfall im Sonthofener Eishockeystadion nüchtern betrachten

Wenn Menschen aufeinandertreffen, kann es Konflikte geben - verbale und handgreifliche. Das ist in einem Stadion nichts anderes als in einem Bierzelt oder in einer Diskothek. Die Hurricanes haben bereits in der Vergangenheit dem Burgauer Eishockeyverein die einen oder anderen Probleme bereitet und sie genießen in der Liga keinen guten Ruf. Eine selbstreflektierende Auseinandersetzung der Burgauer Ultras mit dem Vorfall ist notwendig, und sie findet anscheinend auch statt.

