Schlägerei überschattet Burgauer Auswärtsspiel: ESV verbannt Ultra-Gruppe Hurricanes

Das Spitzenspiel in der Eishockey-Landesliga wird von einer Schlägerei auf den Rängen überschattet. Die Eisbären verlieren in Sonthofen und der Verein bricht mit seinen Ultras.

Der ESV Burgau hat seine Tabellenführung in der Eishockey-Landesliga verloren. Die Eisbären mussten sich im Spitzenspiel beim ERC Sonthofen mit 3:7 (2:1/1:2/0:4) geschlagen geben. Die Oberallgäuer stehen jetzt mit 51 Zählern an der Spitze der Rangliste, dicht gefolgt von den Burgauern, die auf 50 Punkte kommen. In den letzten Minuten der Partie gab es einen Zwischenfall auf den Rängen. Nach einem Becherwurf eskalierte die Situation. Es kam zu Handgreiflichkeiten auf der Tribüne und Polizei und Rettungskräfte rückten an, um die Situation zu beruhigen. Die Schiedsrichter schickten daraufhin beide Teams in die Kabinen.

Großer Polizeieinsatz in der Eishalle Sonthofen

Die Polizei spricht in ihrem Pressebericht von einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten: "Am gestrigen Freitag kam es im Stadion des ERC Sonthofen gegen 22:10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zweier Fangruppen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden dabei mehrere Beteiligte leicht verletzt. In den Einsatz waren neben der Polizei Sonthofen mehrere Unterstützungsstreifen der umliegenden Dienststellen eingebunden. Die Ermittlungen der Polizei Sonthofen zum Tathergang dauern noch an. Mögliche Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Sonthofen (Tel: 08321/6635-0) zu melden."

ESV Burgau distanziert sich in Stellungnahme und verbannt Ultras aus eigenem Stadion

Mittlerweile hat der Burgauer Eishockeyverein auf den Vorfall reagiert. In einer Stellungnahme heißt es: "Der ESV Burgau distanziert sich entschieden von dem gestrigen Ereignis beim Auswärtsspiel in Sonthofen und bedauert diesen Vorfall außerordentlich. Gewalt hat nirgendwo etwas zu suchen und ist niemals tolerierbar. Körperliche Auseinandersetzungen haben mit Fan sein für uns nichts zu tun und sind inakzeptabel! Personen, die sich gegen diese Werte stellen, werden mit einem Stadionverbot in Burgau belegt. Als Konsequenz des letzten Abends wird der Ultra-Gruppe „Hurricanes“ deshalb ein Stadionverbot in der Eishalle Burgau für sämtliche Heimspiele der Eisbären Burgau auferlegt. Wir weisen darauf hin, dass von der oben genannten Gruppe, keine einzige Person Mitglied des Vereins ist, andernfalls würde dieser auch mit sofortiger Wirkung die Mitgliedschaft entzogen werden."

Eisbären sind nicht mehr Tabellenführer in Landesliga

Nach einigen Minuten Unterbrechung kehrten die Akteure aufs Eis zurück. Die Mannschaften hatten sich darauf geeinigt, die Spielhandlungen in den verbleibenden Minuten komplett einzustellen und warteten darauf, dass die Uhr bis zur 60. Minute herunterlief und die Schlusssirene die Partie beendet. Die Eisbären mussten bei ihrem Auftritt im Allgäu auf Joshua Tsui, Philipp Maurer, Niklas Dörrich, Roman Jourkov, Enrico Cozzolino (alle krank), Frederic Hermann (verletzt) und Stammkeeper Philipp Schnierstein (beruflich verhindert) verzichten. Auch die Gastgeber hatten wichtige Spieler zu ersetzen. Mit Ondrej Havlicek und Marc Sill fehlten zwei Drittel der gefährlichen ersten Angriffsreihe der Sonthofener. Die Partie in der Alpenstadt verfolgten 900 Zuschauerinnen und Zuschauer. Und sie sollten ihr Kommen auf keinen Fall bedauern. Von Beginn an entwickelte sich ein gutes, Match, die Sonthofener Berichterstatter sprachen sogar von einem „Spiel auf Bayernliganiveau“.

Nach den Ausfällen Schniersteins und Jourkovs rückte Benedict Schaller ins Eisbärentor. Den ersten Treffer der Partie markierte Mario Seifert. Der ESV-Verteidiger war in der dritten Minute mit einem Schlagschuss von der blauen Linie aus erfolgreich. Im Anschluss zeigten die Eisbären einige gute Angriffe. Die Eisbären setzten die Platzherren meist mit zwei Spielern schon im eigenen Drittel unter Druck. Doch die Sonthofener verfügen über so gute spielerische Mittel, dass sie sich immer wieder befreien und sich gefährlich vor das Tor von Benedict Schaller kombinierten. Doch der Eisbären-Goalie war bis kurz vor Ende des ersten Drittels nicht zu bezwingen und parierte einige gute Gelegenheiten. In der neunten Minute war Schaller mit dem Glück im Bunde. Ein Schuss der Gastgeber krachte an den Pfosten und wurde dann geklärt. Kurios war das zweite Eisbärentor. Die Schiris hatten eine Strafzeit für die Sonthofener angezeigt. Die Scheibe wurde von einem Burgauer Verteidiger in Richtung Sonthofener Tor gebracht, Keeper Fabian Schütze nahm die Scheibe im eigenen Torraum an und wartete auf den Pfiff des Schiedsrichters zur Spielunterbrechung, doch dieser Pfiff blieb aus, David Ballner stocherte die Schiebe über die Kelle Schützes hinweg ins Tor (17.). Im gesamten ersten Drittel mussten die Burgauer immer wieder Zeitstrafen hinnehmen.

Insgesamt 16 Minuten agierten die Markgräfler in diesem Spielabschnitt in Unterzahl. Als gleich zwei Burgauer in der Kühlbox saßen, gelang den Oberallgäuern, 67 Sekunden vor Ende des Anfangsdrittels der Anschlusstreffer. Torschütze war Matyas Stransky. Auch im zweiten Drittel konnten die Besucher nicht so recht verschnaufen. Die Partie wogte hin und her. Und nach einem schnellen Antritt von Max Arnawa und einem Schuss in den Winkel, lag die Scheibe zum dritten Mal im Tor der Gastgeber (23.). Dan Przybyla brachte die Einheimischen in der 32. Minute auf 3:2 heran. Jetzt sollte die Zeit des Sonthofener Spielertrainers Vladimir Kames kommen. Der 42-jährige Tscheche erzielte die Treffer drei, vier und fünf für seine Farben. Kurios war das fünfte Tor. Kames bemerkte bei einem kurzen Blick in Richtung ESV-Tor, dass Keeper Schaller nicht ganz aufmerksam ist, und jagten die Scheibe in Richtung Kasten. Der Puck schlug knapp über dem Schoner des ESV-Goalies im Tor ein. Als David Mische das sechste Tor für den ERC erzielte war die Partie dann gelaufen. Das siebte Tor durch Jochen Hartmann war dann nur noch für die Statistik. Im Anschluss an diesen Treffer kam es dann zu den beschriebenen unschönen Szenen. (mit AZ)

ERC Sonthofen – ESV Burgau 7:3 (1:2/2:1/4:0). Tore: 0:1 Seifert (3.), 0:2 Ballner (17.), 1:2 Przybyla (19.), 1:3 Arnawa (23.), 2:3 Stransky (32.), 3:3, 4:3, 5:3 Kames (39., 44. und 50.), 6:3 Mische (54.), 7:3 Hartmann (57.). Strafen: Sonthofen: 12 Minuten; Burgau: 30 Minuten; Zuschauer: 900.