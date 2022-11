Schießsport

vor 3 Min.

Endlich wieder Heimspiel-Stimmung bei den Luftpistole-Schützen des SV Waldkirch

Plus Die Pistoleros des SV Waldkirch stimmen sich auf ihren Bundesliga-Wettkampf in Burgau ein. Nicht nur die Aussicht auf die Atmosphäre fördert die Vorfreude.

Von Martin Gah Artikel anhören Shape

In Sachen selbst gestecktes Saisonziel liegt der Schützenverein Edelweiß Waldkirch in der Luftpistole-Bundesliga momentan voll auf Kurs. In der Süd-Gruppe dieser in ihrer Leistungsdichte international einmaligen Wettkampfstruktur stehen die Holzwinkler derzeit unter den ersten vier von zwölf Mannschaften. Wenn sie das halten, sind sie zur Teilnahme am Finalturnier um die deutsche Meisterschaft berechtigt. Und die Aussichten stehen nicht schlecht: Am kommenden Wochenende, 5./6. November, besitzen die Waldkircher Heimrecht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .