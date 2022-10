Das Finale bleibt für die Luftpistole-Asse des SV Waldkirch in Reichweite

Plus Die Ausbeute der Waldkircher Pistoleros in Weil ist nicht optimal. Die Leistungen aber schüren die Vorfreude auf das Bundesliga-Heimspiel.

Eine ausgeglichene Bilanz und gemischte Gefühle haben die Luftpistole-Asse des SV Waldkirch von ihren jüngsten Auswärts-Auftritten mitgebracht. Sowohl das Bundesliga-Team als auch die Zweitliga-Mannschaft ergatterten jeweils einen Sieg und verloren ein Duell.