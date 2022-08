Rad- und Gehweg zwischen Waldstetten und Hausen in Planung

Plus Zwischen Waldstetten und Hausen wird ein Radweg entstehen. Dafür sollen Feldwege asphaltiert werden. Diskutiert wurde nun, wie breit er an manchen Stellen sein soll.

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause berieten die Rätinnen und Räte des Marktgemeinderates Waldstetten über den Bau eines bereits beschlossenen Rad- und Gehweges zwischen Waldstetten und Hausen. Lukas Tretbar, vom Bauingenieurbüro Kling Consult aus Krumbach, stellte dem Gremium den Planungsstand des Bauprojektes vor. Zwar sei es laut ihm keine komplizierte Maßnahme, habe aber trotzdem ihren kritischen Punkt.