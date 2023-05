Wettenhausen

Wettenhausens neue Klosterwirtschaft öffnet für Bayerns Finanzminister

Plus Zahlen sind sein Metier: Wie CSU-Minister Albert Füracker den Schulterschluss mit Kommunen, den bayerischen Steuerzahlern und der jungen Generation quantifiziert.

Von Till Hofmann

Für den Publikumsverkehr hat die Klostergaststätte Zum goldenen Pflug in Wettenhausen noch nicht geöffnet. Für den Günzburger CSU-Kreisverband machte Hubert Hafner junior, der auch Chef der Klostergastronomie ist, eine Ausnahme. Eine geschlossene Gesellschaft war's, die sich in dieser Woche den neuen Räumlichkeiten einfand. Die CSU hatte einen handverlesenen Kreis, darunter Unternehmer, Verbandsvertreter und Parteimitglieder inklusive der vier Spitzenkandidatinnen und -kandidaten für die Landtags- und Bezirskwahl am 8. Oktober zum "Wirtschaftsgespräch" geladen. Und weil sich die CSU staatsregierungstechnisch in einer Koalition befindet und schlechterdings der Wirtschaftsminister aufgeboten werden konnte, der zu den Freien Wählern zählt, kam ein "amtsverwandtes" Kabinettsmitglied ins Schwäbische: der bayerische CSU-Finanzminister Albert Füracker.

Manche kokettieren mit ihrem Doktortitel. Der katholische Familienvater (vier Kinder) aus der Oberpfalz weist lieber auf seine Bodenständigkeit hin – und auf eine Mittlere Reife. Denn mit einem solchen Abschluss laufe man weit weniger Gefahr, dass diese von jemandem überprüft werde, witzelt er mit leiser werdender Stimme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

