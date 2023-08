Wettenhausen

vor 17 Min.

Wie es um die Restaurierung des zerstörten Kalvarienbergs steht

Plus In der Klosterkirche fand ein Dankgottesdienst für Helfer statt, die den Kalvarienberg wieder aufbauen. Die Schäden durch Vandalismus sind nicht die einzigen.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Die Sanierung der Figuren und Glasfenster des Kalvarienbergs Wettenhausen, die in der Nacht vom 18. auf den 19. März 2022 dem Vandalismus zum Opfer fielen und auf brutalste Weise zerstört wurden, kommt gut voran. Wettenhausens Pfarrer Soni Abraham Plathottam nutzte das kirchliche Fest „Verklärung des Herrn“ für einen Dankgottesdienst, um allen Spendern, Mitwirkenden und Wohltätern des Kalvarienbergs zu danken. Mitanpacken auf dem Kalvarienberg, ein Konzert geben und Geld sammeln für diesen so besonderen Ort der Einkehr und Stille, beten oder mit netten Worten ermutigen, jede noch so kleine Geste, die gezeigt wurde für den Glauben, für all das sagte Pfarrer Plathottam Danke. Gute Nachrichten hatte Kirchenpfleger Franz Schneider, der die Restauration koordiniert.

„Wie bereits mehrmals gesagt, ist als Zeitplan der Schadensbehebung das Frühjahr 2024 um Ostern herum vorgesehen. Das schaffen wir! Dank Ihrer Spenden ist die Restauration abgesichert, wirtschaftliche Engpässe sind bislang nicht aufgetreten. Hoffen wir, dass das so bleibt und dass sich dieser Vandalismus nicht wiederholt", betonte der Kirchenpfleger. Die beschädigten 24 Figuren, von Jesus Christus, über die Jünger, bis hin zu römischen Soldaten am Heiligen Grab, sind alle fertig. Kirchenmaler und Restaurator Peter Engelhardt aus Emersacker hat sich um sie gekümmert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen