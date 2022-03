Wettenhausen

18:00 Uhr

Blinde Zerstörungswut auf dem Kalvarienberg in Wettenhausen

Über die hohen Sachbeschädigungen durch bisher unbekannte Personen am Kreuzweg in Wettenhausen informierten sich am Sonntag Vertreter von Kirche und Gemeinde.

Plus Auf dem Kalvarienberg in Wettenhausen richten Unbekannte einen Schaden von über 150.000 Euro an. Die Kreuzwegstationen wurden nicht zum ersten Mal beschädigt.

Von Wolfgang Kahler

Fassungslosigkeit, Unverständnis und Enttäuschung: Am Kalvarienberg in Wettenhausen haben Unbekannte innerhalb weniger Monate zum dritten Mal mit blinder Zerstörungswut fast alle Kreuzwegstationen demoliert. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Schaden mindestens 150.000 Euro betragen. Polizei und Kripo haben die Ermittlungen nach den Täterinnen oder Tätern aufgenommen. Der Augsburger Bischof Bertram Meier will sich kommende Woche selbst ein Bild von den Verwüstungen machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .