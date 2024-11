Frage der Woche: Was ist Ihr Faschings-Highlight?

Bei vielen Faschingsvereinen in der Region herrscht Verunsicherung: Die Neuwahl zum Bundestag ist für den 23. Februar 2025 vorgesehen. Damit fällt sie mitten in die närrische Zeit und auf einen Tag, für den viele Gesellschaften seit Monaten ihre großen Umzüge und Prunksitzungen planen. Der Narrenclub in Kötz hat umgehend reagiert und seinen Umzug am 23. Februar abgesagt. Die anderen Vereine im Landkreis wollen ihre Veranstaltungen jedoch wie geplant durchführen. Das bedeutet, dass viele Narren am Wahltag nicht mehr als Helferinnen und Helfer im Einsatz sein werden. Welche Auswirkungen hat die vorgezogene Bundestagswahl auf Ihre persönlichen Faschingsplanungen? Und worauf freuen Sie sich in dieser Faschingssaison am meisten?

Wir sind gespannt auf Ihre Antworten - wie immer können Sie uns Ihre Meinung per Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schreiben, Einsendeschluss ist Mittwoch, 27. November. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)