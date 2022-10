Heimat-Check

vor 17 Min.

Heimat-Check: Paradiesische Verhältnisse in Prittriching?

Plus Im Heimat-Check schneidet Prittriching im Vergleich zu anderen Gemeinden im Landkreis Landsberg sehr gut ab. Stimmen die Ergebnisse mit der Realität überein?

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

In einer Gemeinde, ganz im Norden, im Grenzgebiet zu den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg scheinen die Menschen besonders zufrieden zu sein. Prittriching belegt beim Heimat-Check unserer Zeitung den ersten Platz unter den Gemeinden, die die Mindestanzahl an Teilnehmenden erreicht haben, und ist in den Top 10 im gesamten Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen mit einem Durchschnittswert von 6,9. Die schwäbische Lebenseinstellung „ned gschimpft globt gnuag“ ist am Lechrain durchaus präsent, und so stellt sich die Frage: Gibt es Gründe, weshalb die Menschen in Burching, wie Prittriching im Volksmund heißt, tatsächlich so zufrieden sind?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen